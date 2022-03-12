ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - Güncel
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

SİVEREK, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) "hırsızlık" suçundan 16 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin (23) Karpuzcu Mahallesi'ndeki akrabasının evinde gizlendiğini belirledi.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü kaçmak isterken yakalandı.

M.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ŞANLIURFA - 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA / Güncel

Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, JASAT, Güncel, Haberler

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