Şanlıurfa'da 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi

AA - Müslüm Etgü - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir evdeki vestiyerin arkasında bulunan gizli bölmede 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir evdeki vestiyerin arkasında bulunan gizli bölmede 158 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "cep telefonu kaçakçılığı" suçuyla mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, vestiyer arkasındaki gizli bölmeye saklanmış 158 kaçak cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title