Şanlıurfa'da 154 çalıntı motosiklet ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 154 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa'da 154 çalıntı motosiklet ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa merkez ve ilçelerde çalıntı motosikletlere yönelik denetim yapan polis, piyasa değeri 700 bin lira olan 154 motosiklete ele koydu, 111 kişi hakkında adli işlem uyguladı.

Şanlıurfa merkez ve ilçelerde çalıntı motosikletlere yönelik denetim yapan polis, piyasa değeri 700 bin lira olan 154 motosiklete ele koydu, 111 kişi hakkında adli işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa ve çevre illerden çalınan motosikletlerin kırsal mahallelerde satıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5 günlük denetim ve şok baskınlarda polis 4 bin motosiklet sorgulaması yaptı. Yapılan çalışmada, şase numarası silinmiş farklı tarihlerde çalıntı olarak araması bulunan ve piyasa değeri 700 bin lira olan 154 motosiklet ele geçirildi. Yapılan denetimlerde ayrıca kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Bazı motosikletler ise trafikten men edildi. 111 kişi hakkında da adli işlem uyguladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 154 çalıntı motosiklet ele geçirildi
Şanlıurfa'da 154 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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