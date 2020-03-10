Şanlıurfa'da 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ceylanpınar, Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Şanlıurfa'da 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Şanlıurfa'da 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi Öğrenciler ambulanslarla il merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okulda eğitim gören yaklaşık 150 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlenip hastaneye kaldırıldı.

10.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:14
Şanlıurfa'da 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Şanlıurfa'da 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Öğrenciler ambulanslarla il merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okulda eğitim gören yaklaşık 150 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlenip hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan TİGEM arazisi içerisindeki Sufra Küme Evler kırsal Mahallesinde yaşandı. Mahallede taşımalı eğitim verilen 600 öğrenciye sahip Sufra ilk ve Ortaokulundaki 150 öğrenci, iddiaya göre öğle vakti yedikleri kuru fasulye ve pilavdan sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine okul yöneticileri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Okula giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler ambulanslarla Ceylanpınar, Viranşehir, Harran, Akçakale ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt da hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Okulda okuyan 4 çocuğunun zehirlendiğini öğrendikten sonra Viranşehir Devlet Hastanesine giden İsmail Butkıran isimli veli ise, "Benim 4 tane çocuğum bu okulda okuyor. Üst üste iki gündür aynı yemeği yediriyorlardı. Çocukların bu yemekten zehirlendiğini tahmin ediyorum" dedi.

Öğrencilerin yedikleri yemekten mi yoksa başka bir şeyden mi zehirlendiklerinin araştırıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Kaynak: İHA

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Şanlıurfa'da 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

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