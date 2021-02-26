Şanlıurfa'da 15 yıldır aranan cinayet hükümlüsü operasyonla yakalandı
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Şanlıurfa'da 15 yıldır aranan cinayet hükümlüsü operasyonla yakalandı

26.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:18
Şanlıurfa'da 15 yıldır aranan cinayet hükümlüsü operasyonla yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Mersin'in Tarsus ilçesinde işlediği cinayetten dolayı 15 yıldır aranan ve hakkında 31 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.G'nin Viranşehir ilçesi kırsalında olduğunu belirledi.

M.G'yi fiziki ve teknik takibe alan JASAT ekibi, hükümlüyü kullandığı araçla bir benzin istasyonuna girdiği sırada düzenlediği operasyonla yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen firari, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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