ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
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ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ

ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ŞANLIURFA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Arkeoloji Müzesi'nin önünde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler ile vatandaşlar. Demokrasi şehitlerinin de anıldığı program toplu kılınan akşam namazıyla başladı. Darbe girişimi ile ilgili belgesel ve sinevizyon gösterimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusala sesleniş konuşması da alana kurulan dev ekranlarda izlendi. Etkinliklerde konuşan Vali Abdullah Erin şunların söyledi 15 Temmuz 2016 FETÖ'nün ihanet teşebbüsünün, darbe girişiminin 5'inci yılındayız. Emperyalizmin uşaklığını yapan terör örgütlerinden bir tanesi olan ama farklı bir yöntemi, farklı bir yöntemi sinsiliği ve münafıklığı ilke edinen ve bu sebepten dolayı yeraltından hazırlıklarını gizlice ama planlı bir şekilde neredeyse 40 yıla aşkın bir süre gerçekleştiren FETÖ terör örgütünün ihanet teşebbüsünün, darbe girişiminin, işgal girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Devletin imkanlarını kullanarak, devletin silahlarını devlete ve millete yönelterek acımasızca ama korkakça teşebbüste bulundular. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yollarla seçilmiş hükümetini alt etmek, Türkiye'yi, Türk Milletini daha da ötesi bütün ümmeti emperyalizme teslim etmek üzere giriştikleri ihanet teşebbüsü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın yardımı, milletin iradesi ile ortaya konulan cesursa, kahramanca püskürtüldü. Darbe girişimi başarısız kılındı. Allah'ın yardımı ve milletimizin her zaman ortaya koyduğu cesaretle, bu saldırı sinsiliğinin son halkası da akamete uğratıldı. Anma etkinlikleri konuşmaların ardından son buldu.

ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ
ŞANLIURFA'DA '15 TEMMUZ' ETKİNLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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