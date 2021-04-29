Şanlıurfa'da 15 ayda narkotik suçlardan 1068 zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'da 15 ayda narkotik suçlardan 1068 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da 15 ayda narkotik suçlardan 1068 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da 15 ayda narkotik suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 1068 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da 15 ayda narkotik suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 1068 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince 2020 yılı ile 2021 yılının ilk üç ayında yapılan çalışmaların envanteri çıkarıldı.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde yapılan operasyonlarda, 500 kilo 606 gram eroin, 1 ton 979 kilo 440 gram esrar, 92 kilo 550 gram skank, 924 adet kök kenevir, 20 bin 266 captagon hap, 19 bin 996 ecstasy hap, 3 bin 937 sentetik ecza, 81 kilo 457 gram metamfetamin, 7 kilo 543 gram sentetik uyuşturucu, 48 gram kokain ile 2 kilo 438 gram Afgan sakızı ele geçirildi.

Müdahale edilen 201'i planlı ve eşzamanlı operasyon olmak üzere 6 bin 57 olayda, 7 bin 259 şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan 1068'i tutuklandı, 704'ü ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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