Şanlıurfa'da 142 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 142 evde karantina uygulaması başlatıldı.
13.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:50
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 142 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Buna göre, Haliliye'de 49, Karaköprü'de 43, Eyyübiye'de 14, Viranşehir'de 13, Birecik'te 9, Suruç'ta 6, Ceylanpınar'da 5 ve Bozova ilçesinde 3 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 80 evdeki karantina ise sona erdirildi.
Kaynak: AA