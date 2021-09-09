Şanlıurfa'da 14 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
ŞANLIURFA'da, hakkındaki 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y., jandarma ekiplerince yakalandı.
ŞANLIURFA'da, hakkındaki 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y., jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Karaköprü İlçe Jandarma ekipleri, 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y.'yi gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul