Şanlıurfa'da 130 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu - Haberler
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Şanlıurfa'da 130 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu

Şanlıurfa'da 130 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince kent merkezinde 130 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince kent merkezinde 130 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince kentin daha estetik bir görünüme kavuşması için park, meydan, yeşil alanlar ve kavşaklarda yürütülen peyzaj çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce Balıklıgöl yerleşkesi başta olmak üzere 10 farklı bölgede 130 bin adet lale soğanı dikimi gerçekleştirildi.

Toprakla buluşan binlerce lale soğanının, bahar mevsiminde kentin güzelliğine ayrı bir renk katması amaçlanıyor.

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AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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