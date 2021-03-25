Şanlıurfa'da 13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı
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Şanlıurfa'da 13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı

25.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:03
Şanlıurfa'da 13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı

Şanlıurfa'da 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı.

Şanlıurfa'da 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, 2002 yılında meydana gelen 'Tasarlayarak öldürme' olayı ile ilgili 13 yıldır aranan İ.K. ile A.K. isimli şahısları takibe aldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve jandarma ekiplerince takibe alınan cinayet zanlıları, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Büyüktaş Mahallesi'nde takibe alındıklarını fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca neticesinde kıskıvrak yakalanan İ.A. ve A.K. isimli zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 13 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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