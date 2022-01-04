Şanlıurfa'da 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Haberler | Yerel

- Şanlıurfa'da 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağma suçundan 13 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - - Şanlıurfa'da 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağma suçundan 13 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, bir hafta önce cezaevinden kaçtığı belirlenen F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hükümlü F.C.'nin ilçeye bağlı Ensar Mahallesinde gizlendiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Zanlının yağma suçundan 13 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şanlıurfa'da 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şanlıurfa'da 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Alışverişe doyup dolu bavullarla ülkelerine dönüyorlar

Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Alışverişe doyup dolu bavullarla ülkelerine dönüyorlar

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title