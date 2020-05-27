Şanlıurfa'da 13 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 13 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 13 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 13 bina karantinaya alındı
27.05.2020 21:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:41

Şanlıurfa'da 13 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda yapılan testlerde Haliliye'de 6, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 2, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde ise 1'er binada vatandaşın sonucu pozitif çıktı.

Söz konusu 5 ilçede tespit edilen 13 binada, 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Eyyübiye ilçesinde 2, Siverek ilçesindeki 1 binada uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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