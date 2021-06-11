Şanlıurfa'da 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Şanlıurfa'da 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta, 25 parça halinde 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta, 25 parça halinde 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 25 parça halinde 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Ezgi Mola Atilla Taş Hande Erçel
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da 125 kilogram esrar maddesi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 19:32:29. #1.14#

title