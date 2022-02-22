Şanlıurfa'da 122 dükkan için kamulaştırma kararı - Haberler
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Şanlıurfa'da 122 dükkan için kamulaştırma kararı

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Kolsuz - Güncel
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Şanlıurfa'da 122 dükkan için kamulaştırma kararı Esnafın ticari faaliyetleri etkilenmeyecek Tarihi mekanlar içinde yer alan Özdiker Kuyumcular Çarşısı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla acil kamulaştırma yetkisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verildi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 122 dükkan için kamulaştırma kararı

Esnafın ticari faaliyetleri etkilenmeyecek

ŞANLIURFA - Tarihi mekanlar içinde yer alan Özdiker Kuyumcular Çarşısı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla acil kamulaştırma yetkisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verildi.

Şanlıurfa'da tarihi mekanlara bağlı olan Özdiker Kuyumcular Çarşısı'nın sınırları içerisinde kalan 122 adet dükkan için acele kamulaştırma kararı alınması, yapılacak meydan yapım sürecini hızlandıracak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Özdiker Kuyumcular Çarşısında bulunan 122 adet dükkanın kamulaştırması ile ilgili işlemler devam etmektedir. Bu süreçte ticari faaliyetlerine devam etmek isteyen esnaflara, mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yanında bulunan 50 adet dükkan ile kamulaştırma kanununa göre trampa(takas) önerilmiştir.

Şanlıurfa'da 122 dükkan için kamulaştırma kararı

Şanlıurfa'da 122 dükkan için kamulaştırma kararı

Şanlıurfa'da 122 dükkan için kamulaştırma kararı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Şanlıurfa, 112, Güncel, Haberler

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