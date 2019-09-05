Şanlıurfa'da 1216 çocuk istismar edildi: Ensest sonucu hamile kalanlar, intihara sürüklenenler var

Şanlıurfa'da 1216 çocuk istismar edildi: Ensest sonucu hamile kalanlar, intihara sürüklenenler var

Şanlıurfa Barosu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 Ocak 2018 ile 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında CMK sanık ve mağdur müdafi atamaları verilerine göre; 1292 kişinin cinsel istismara ve saldırıya uğradığını duyurdu.

05.09.2019 04:18

Şanlıurfa Barosu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 Ocak 2018 ile 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında CMK sanık ve mağdur müdafi atamaları verilerine göre; 1292 kişinin cinsel istismara ve saldırıya uğradığını duyurdu.

Şanlıurfa'da 1216 çocuk istismar edildi: Ensest sonucu hamile kalanlar, intihara sürüklenenler var
Kaynak: Euronews.com

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