Şanlıurfa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), Siverek ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde 2017'deki "kasten adam öldürme" olayıyla ilgili olarak aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'nin merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

N.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

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