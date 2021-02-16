Şanlıurfa'da 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

16.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:00
Şanlıurfa'da 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında merkez Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, büyük bir depo içerisinde 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Buse Varol Özge Özder Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cüneyt Çakır Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:07:44. #1.16#
title