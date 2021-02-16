Şanlıurfa'da 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında merkez Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, büyük bir depo içerisinde 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan