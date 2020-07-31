Şanlıurfa'da 113 acemi kasap hastanelik oldu
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Şanlıurfa'da 113 acemi kasap hastanelik oldu

Şanlıurfa'da 113 acemi kasap hastanelik oldu Acemi kasaplar kendilerini böyle yaraladı Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken vücutlarının çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.

31.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:06

Şanlıurfa'da 113 acemi kasap hastanelik oldu

Acemi kasaplar kendilerini böyle yaraladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken vücutlarının çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kılınan namazın ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, kesimhanelere akın etti. Kentte, kurban kesimi sırasında yaralanan 113 acemi kasap hastanelere başvurdu. Kentin farklı hastanelerine başvuran vatandaşların ellerinden, kollarından, bacaklarından, vücudunun çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla yaralandığı belirlendi.

Kurban kesim sırasında kendilerini yaralayan acemi kasaplar, kurban keserken yanlışla ve kurbanın darbeleri nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandıklarını kaydetti.

Şanlıurfa'da 113 acemi kasap hastanelik oldu

Kaynak: İHA

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