24.08.2019 19:55

Şanlıurfa'da 112 çocuk için sünnet şöleni düzelendi

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi 112 çocuğu sünnet ettirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı şölende çocuklar erkekliğe ilk adımı attı.

Karaköprü Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçede ikamet eden 112 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Cerrahi operasyonların, çocukların evlerinde yapıldığını dile getiren Belediye Başkanı Metin Baydilli, sünnet edilen çocuklara kirvelik de yaptı. Belediye Başkanı Baydilli, sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek "Bizler yerel yönetimler olarak doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın her alanda hizmetindeyiz. Belediyenin işi sadece yol veya park yapmak değil aynı zamanda sosyal faaliyetlerde de vatandaşın yanında olmaktır. Bir şehirde çocuklar mutluysa ve gülüyorsa emin olun ki o şehir de gülüyor.Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanında olmalı ve en doğru eğitimi alarak ülkesine faydalı bireyler olmalarını sağlamalıyız. Bunun için en büyük görev anne babalara düşüyor. Ben bu sünnet şölenimize katılan, sevincimize ortak olan herkese teşekkür ediyorum.ö

Poroğrama katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise sünnet şöleni için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ederken, 'Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras İslam ahlakıdır. Onları en iyi şekilde yetiştirmeli ve İslam üzere büyütmeliyiz. Evlatlarımızın erkekliğe adım atacakları bugünü düzenleyen Karaköprü Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara hediyelerin dağıtılmasının ardından çocuklar aileleriyle birlikte eğlenerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: DHA