Şanlıurfa'da 110 altın sikke ele geçirildi
01.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:32
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 110 altın sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 110 altın sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlının adresine operasyon düzenledi.
Bizans dönemine ait 110 altın sikke ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sikkeler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş