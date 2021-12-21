Şanlıurfa'da 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet