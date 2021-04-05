Şanlıurfa'da 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri
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Şanlıurfa'da 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla birbirinden önemli etkinlikler düzenleyecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla birbirinden önemli etkinlikler düzenleyecek.

"Urfa Kurtuluş Günleri" etkinlikleri kapsamında 9 Nisan Cuma günü saat 12.00'da Balıklıgöl içerisinde bulunan Dergah Camisinde Hatm-i Şerif programı düzenlenecek. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde ise Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda '11 Nisan Kahramanlarının Fotoğraf Sergisi' gösterime sunulacak. Saatler 18.00'ı gösterdiğinde ise Kum Sanatı Gösterisi, 18.30'da Kurtuluş Müzikali etkinliği yer alacak.

Urfa Kurtuluş Günleri dolayısıyla organize edilen etkinliklerde 10 Nisan Cumartesi saat 14.00'te Akçakale yolu üzerinde bulunan eski havaalanında SOLOTÜRK ve JÖAK Üzüm Salkımı Gösterisi ile tüyleri diken diken edecek bir gösteri Şanlıurfalılarla buluşturulacak. 18 45'te Şanlıurfa Müzesi önünde mehteran gösterisi, 20.00'da havai fişek gösterisi, 20.30'da ise Şanlıurfa Kalesi'nde kurtuluş temalı mapping ışık ve lazer gösterisi yapılacak.

11 Nisan 2021 Pazar günü ise Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü sabah saat 09.00'da 800 yataklı Eyyübiye Devlet Hastanesi çevre yolu kavşağından başlayacak "Kurtuluş Koşusu" Cumhuriyet tesislerinde sona erecek. Saat 15.00'te Akabe TOKİ Gençlik Merkezinde Kurtuluş Koşusu ödül töreni gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da Uluslararası online 11 Nisan Kurtuluş Satranç Turnuvası düzenlenecek.

Etkinlikler, Şanlıurfa Kalesi'nde Kurtuluş temalı mapping ışık ve lazer gösterisi ile sona erecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri
Şanlıurfa'da 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri
Şanlıurfa'da 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri
Şanlıurfa'da 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri
Şanlıurfa'da 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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