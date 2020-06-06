Şanlıurfa'da 11 bina ile bir unlu mamul satan iş yeri karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 11 bina ile bir unlu mamul satan iş yeri karantinaya alındı

Şanlıurfa'da korona virüs tespit edilen 11 bina ile bir unlu mamul satan iş yeri karantinaya alınırken 3 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa'da 11 bina ile bir unlu mamul satan iş yeri karantinaya alındı
06.06.2020 01:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:57

Şanlıurfa'da korona virüs tespit edilen 11 bina ile bir unlu mamul satan iş yeri karantinaya alınırken 3 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tespit edilen 11 bina ile bir iş yerinde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verirken 3 binada ise karantina uygulamasına son verdi. Kurul tarafında alınan kararda, Eyyübiye ilçesine bağlı Hacıbayram Mahallesinde bir bina, Süleymanşah Mahallesinde bir bina, Topdağı Mahallesinde bir bina, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde bir bina, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde bir bina, Siverek ilçesine bağlı Ofis Mahallesinde bir bina, Esmerçayı Mahallesinde bir bina, Şirinkuyu Mahallesinde bir bina, Viranşehir ilçesine bağlı Yeni Mahallede bir bina, Hürriyet Mahallesinde bir bina, Azadi Mahallesinde bir bina korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Ayrıca Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde unlu mamul satan bir iş yeri çalışanının korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ilgili firma çalışanları karantinaya alınarak firmadaki üretime 14 gün süreyle ara verildi.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçeleriyle Birecik ilçesinde bulunan birer binada ise karantina uygulamasına son verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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