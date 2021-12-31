Şanlıurfa'da 105 kilogram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı - Haberler
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Şanlıurfa'da 105 kilogram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da 105 kilogram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı
AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 105 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 105 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doğu illerinden batıya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine polis ekiplerince uygulama noktasında önlem alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada özel bölmelere zulalanmış 105 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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