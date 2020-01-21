Şanlıurfa'da 104 adet tarihi eser ele geçirildi

21.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:19

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 104 adet tarihi eser ele geçirildi.



Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Siverek ilçesindeki 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Roma dönemine ait 92 adet gümüş sikke, orta çağ dönemine ait 7 gümüş yüzük, 4 ok ucu ile 1 adet hamam tası olmak üzere toplam 104 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 adet define arama detektörü ve 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA