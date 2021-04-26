ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 3 minibüste 101 kaçak göçmen ile yurda girmelerine yardımcı olan 3 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 3 minibüste 101 kaçak göçmen ile yurda girmelerine yardımcı olan 3 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Kaçak göçmenlere 480 bin lira ceza uygulanırken, organizatör şüphelisi 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla girildiği belirlenen 3 minibüsü durdurdu. Minibüslerde 86 Afganistan, 13 Pakistan ve 2 Özbekistan uyruklu olmak üzere 101 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüleri ise gözaltına alındı. Sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatılan 101 kaçak göçmene, 480 bin lira ceza uygulandı. Jandarmaya götürülen organizatör şüphelileri, araçlarına el koyulurken, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE
ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE
ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE
ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE
ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE
ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE
ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE
ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:06:03. #1.16#

title