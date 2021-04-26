ŞANLIURFA'DA 101 KAÇAK GÖÇMENE PARA CEZASI; 3 ORGANİZATÖR ADLİYEDE

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 3 minibüste 101 kaçak göçmen ile yurda girmelerine yardımcı olan 3 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 3 minibüste 101 kaçak göçmen ile yurda girmelerine yardımcı olan 3 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Kaçak göçmenlere 480 bin lira ceza uygulanırken, organizatör şüphelisi 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla girildiği belirlenen 3 minibüsü durdurdu. Minibüslerde 86 Afganistan, 13 Pakistan ve 2 Özbekistan uyruklu olmak üzere 101 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüleri ise gözaltına alındı. Sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatılan 101 kaçak göçmene, 480 bin lira ceza uygulandı. Jandarmaya götürülen organizatör şüphelileri, araçlarına el koyulurken, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı