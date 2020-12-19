Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi
19.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:57
Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi.
Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Akabe mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi.
Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın