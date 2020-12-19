Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi

19.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:57
Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi

Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Akabe mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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