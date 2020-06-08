Şanlıurfa'da 100 dönüm buğday ekili alan yandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan yangında, 100 dönüm buğday ekili alan yandı.
08.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:16
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan yangında, 100 dönüm buğday ekili alan yandı.
İlçeye 44 kilometre uzaklıktaki Bulutlu Mahallesi'nde, Ahmet Akkoyun'a ait buğday ekili tarlada yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında 100 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA