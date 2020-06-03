Şanlıurfa'da 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
03.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:14

ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Şanlıurfa-Viranşehir Karayolu'nda, G.T.'ye ait plakası açıklanmayan otomobile yönelik operasyon yaptı. Otomobilin bagajında, poşetler içerisinde, 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.Uyuşturucuya el koyulurken sürücü G.T., gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen G.T., nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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