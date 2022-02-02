Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Ömer Şulul - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı

ŞANLIURFA'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa-Hilvan kara yolunda gruplar halinde yürüyen yabancı kişileri görenler, jandarma ekiplerine bildirdi. Afganistan uyruklu olduğu ve yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 10 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne götürüldü.


Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Afganistan, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title