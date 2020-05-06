Şanlıurfa'da 10 günde koronavirüs tedbirlerine uymayan 13 bin 672 kişiye para cezası
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Şanlıurfa'da 10 günde koronavirüs tedbirlerine uymayan 13 bin 672 kişiye para cezası

Şanlıurfa'da 10 günde koronavirüs tedbirlerine uymayan 13 bin 672 kişiye para cezası
06.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:18

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 10 günde kurallara riayet etmeyen 13 bin 672 kişiye para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 10 günde kurallara riayet etmeyen 13 bin 672 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle kent genelinde görevlendirilen ekipler, son 10 gün içerisinde kurallara uymayan vatandaşlara 20 milyon 713 bin 389 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Polis, zabıta, jandarma, halk sağlığı uzmanları ve veteriner hekimlerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa'da koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbir ve kısıtlama kararlarını ihlal eden 13 bin 672 kişiye, toplam 20 milyon 713 bin 389 lira para cezası uygulandı. Maske kullanımı zorunlu olan bölgelerde maske kullanılmaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma ihlali, sokağa çıkmanın genel olarak yasaklandığı günlerde gerçekleşen ihlaller, sosyal mesafe kurallarını ihlal, seyahat kısıtlaması, kapalı tutulması gereken iş yerlerini açan iş yeri sahipleri gibi tedbir ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket eden kişilere ceza kesildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 bin 339 kişiye 15 milyon 608 bin 450 lira tutarında ceza kesilirken, jandarma ekipleri tarafından da 2 bin 335 kişiye 5 milyon 104 bin 939 lira tutarında ceza yazıldı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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