Şanlıurfa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yakalanan Afganistan uyruklu 10 kişinin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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