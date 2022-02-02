Şanlıurfa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Eşber Ayaydın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.
DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yakalanan Afganistan uyruklu 10 kişinin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
AA / Eşber Ayaydın - Güncel