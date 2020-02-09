Şanlıurfa'da 10 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 10 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

09.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:15
Şanlıurfa'da 10 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin - Şanlıurfa karayolunun Sırrın girişinde bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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