Şanlıurfa'da 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

09.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:18
Şanlıurfa'da 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

'da yapılan operasyonda 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun kent merkezi girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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