Şanlıurfa'da 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun kent merkezi girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta, 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı.