Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı
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Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'den bombalı eylem için Şanlıurfa'ya gelen terörist ile ona yardım ve yataklık eden 8 zanlı gözaltına alındı.

Suriye'den bombalı eylem için Şanlıurfa'ya gelen terörist ile ona yardım ve yataklık eden 8 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda el bombası ile çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinde yapılan açıklamada, PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, hakkında terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, sansasyonel eylem amaçlı Şanlıurfa'ya girişi yapan Azad Pirsus kod adlı S.P.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Teröristin ifadesinde, Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile Gaziantep ilinde kendisine yardım yataklık ettiklerini beyan ettiği şahısların yakalanmalarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslarla birlikte, çok sayıda uzun namlulu silah ile bu silahlara ait şarjör, el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildiği açıklandı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Azad Pirsus kod adlı S.P. sevk edildiği adli mercilerce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakalanan diğer 8 şahısla ilgili tahkikatın ise devam ettiği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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