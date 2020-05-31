Şanlıurfa'da 1 mezra ve 7 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mezra ve 7 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mezra ve 7 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siverek, Karaköprü, Birecik, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Siverek'in Söylemez Mahallesi Asiçayır mezrası ile Karaköprü'nün Şenevler, Birecik'in Meydan, Eyyübiye'nin Süleymanşah, Hayati Harrani, Viranşehir'in Hürriyet ve Yenişehir mahallelerinde 7 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan Haliliye, Eyyübiye, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde 1 mahalle, 1 pide fırını ve 8 binada uygulanan karantina sona erdi.

Kaynak: AA