Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi
Şanlıurfa'da bir mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi.
13.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:46
Şanlıurfa'da bir mahalle ve 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Kubacık Mahallesi ile merkez Haliliye ilçesindeki 3 binada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın sona erdiği belirtildi.
Kaynak: AA