Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 1 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Eyyübiye ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 1 bina karantinaya alındı.
22.05.2020 23:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:03
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Eyyübiye ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 1 bina karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ve Eyyübiye ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
Viranşehir'deki Elgün Mahallesi'nin tamamı ile Eyyübiye ilçesinin Osmanlı Mahallesi'ndeki 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan Viranşehir ilçesi Yeni Mahallesi'nde 1 binada 14 gün uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.
Kaynak: AA