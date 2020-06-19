Şanlıurfa'da 1 mahalle karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 1 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 1 mahalle karantinaya alındıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs vakası görülen 400 hane ve 3 bin 500 nüfuslu Karabahçe Mahallesi karantinaya alındı.

19.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:13

Şanlıurfa'da 1 mahalle karantinaya alındı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs vakası görülen 400 hane ve 3 bin 500 nüfuslu Karabahçe Mahallesi karantinaya alındı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Karabahçe Mahallesi'nde rahatsızlanarak hastaneye götürülen 1 kişinin, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kişi hastanede tedaviye alınırken, İl Hıfzıssıhha Kurulu 400 hane ve 3 bin 500 nüfusa sahip mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Kararın ardından mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Filyasyon ekibi ise koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temas ettiği kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri mahalle girişlerinde önlem aldı.

Şanlıurfa'da 1 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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