Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 9 bina ve 1 firma karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 9 bina ve 1 firma karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 9 bina ve 1 firma karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 9 bina ve 1 firma karantinaya alındı
16.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:52

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 9 bina ve 1 firma karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siverek, Viranşehir, Eyyübiye, Haliliye ve Birecik ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda Birecik ilçesindeki Karababa Mahallesi'nin tamamı ve diğer ilçelerdeki 9 bina 14 gün karantinaya alındı.

Açıklamada ayrıca Eyyübiye ilçesi 2. Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir firmasında da karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği ve üretimin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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