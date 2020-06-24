Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 77 ev karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 77 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 77 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 77 ev karantinaya alındı
24.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:53

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 77 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Ceylanpınar ilçesinin Alaca Mahallesi ile kent genelindeki 77 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 27 binadaki karantina ise sona erdirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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