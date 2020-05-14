Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı
14.05.2020 02:31 | Son Güncelleme: 14.05.2020 02:31

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesinin Bakırtaş Mahallesi ile Siverek ilçesinin Yenişehir ve Şirinkuyu mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Bakırtaş Mahallesi ile Siverek'teki 4 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kent merkezindeki Batıkent Mahallesi'nde bir binada uygulanan 14 günlük karantina ise sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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