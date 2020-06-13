Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 26 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 26 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile bir sokak ve 26 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 26 bina karantinaya alındı
13.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:21

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile bir sokak ve 26 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Karaköprü ilçesi Sancak Mahallesi ile Viranşehir ilçesi Kınalıtepe Mahallesi, Eğricek Sokağı'nın tamamı, Eyyübiye'de 6, Haliliye'de 3, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 6, Suruç'ta 2 ve Siverek ilçesinde de 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerindeki 4 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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