Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Ceylanpınar ilçesinin Maden Mahallesi ile Viranşehir'in Yenişehir Mahallesi ve Karaköprü'nün Narlıkuyu Mahallesi'nde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 2 bina ile 1 mahallede 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kent merkezindeki Batıkent Mahallesi'ndeki bir binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Kaynak: AA