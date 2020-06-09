Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 10 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 10 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 10 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Eyyübiye'nin Arpalı Mahallesi ile Topdağı, Haliliye'nin Ulubatlı, Ertuğrul Gazi, Devteşti, Karaköprü'nün Doğukent, Çankaya, Seyrantepe, Akpıyar, Viranşehir'in Yeni ve Hilvan'ın Bağlar mahallelerindeki 10 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerindeki 1 mahalle ve 6 binada uygulanan karantina da sonlandırıldı.

Kaynak: AA