Şanlıurfa'da 1 mahalle, 1 sokak ve 2 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'nın Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 1 sokak ve 2 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 1 sokak ve 2 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda Siverek ilçesinde İnanlı Mahallesi ile Sabancı Mahallesi'nde bulunan Karataş Sokağı, Eyyübiye ilçesinde ise Hayati Harrani ve Akabe Mahallerindeki 2 binanın, 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Viranşehir ilçesinin Yağızlar Mahallesi'nde uygulanan karantina tedbiri ise sona erdi.

Kaynak: AA