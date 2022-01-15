ŞANLIURFA - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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ŞANLIURFA - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale Caddesi Eyyüp Çarşısı'nda 2 esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda silahla yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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