Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 gözaltı
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Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

19.02.2020 17:59 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:59
Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 gözaltı

'nın ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.


Gölbaşı Mahallesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada Yaşar Celal Sığak hayatını kaybederken 13 kişi ise yaralanmıştı. Kavgaya karışanları belirlemek için çalışma yapan polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyete götürülürken kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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