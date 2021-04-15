Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri'den AA'ya ziyaret

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Anadolu Ajansı Şanlıurfa Bürosu'nu ziyaret etti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Anadolu Ajansı Şanlıurfa Bürosu'nu ziyaret etti.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık ile çalışanlar tarafından karşılanan Başsavcı Yeniçeri, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Anıl Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Yeniçeri'ye bilgi verdi.

Büro personelleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Yeniçeri, çalışmalarında başarı diledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme